ONE STANLEY累售11伙吸金逾9.56億 與McLaren聯乘合作｜赤柱新盤

活動除展出超級跑車外，發展商特別開放豪華海景獨立洋房予McLaren貴賓參觀，當中包括斥資約2,200萬元裝修打造36號洋房「Alexandra」連裝修示範屋，屬四房四套連儲物間、工作間、書房、花園及天台戶型，實用面積3,097方呎，花園面積624方呎，天台面積630方呎，同類洋房全盤只設7間，供應珍罕。

建灝地產與英國超跑品牌McLaren首度聯乘合作，於旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」舉行McLaren Hong Kong 2024 Parade。逾百名超級跑車愛好者及收藏家獲邀出席，近60部McLaren巡遊車隊由海洋公園集合出發駛往「ONE STANLEY」。

意向買家可預約超跑駕駛體驗日

建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一表示，集團十分榮幸與McLaren首度攜手合作，於「ONE STANLEY」舉辦超跑巡遊及展覽活動。由即日起「ONE STANLEY」尊貴客人及意向買家，可預約於本月15日尊享McLaren Artura Supercar駕駛體驗日。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，「ONE STANLEY」迄今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。集團較早前已開放前排臨海皇牌獨棟洋房供VIP率先參觀，而稍後亦會開放予公眾預約參觀；客人需攜同100萬元本票以安排參觀臨海單位。他續稱，集團對項目銷情表示相當滿意，由於已推出之單位乃限量推出，可謂買少見少，料稍後加推單位有一定的提價空間。

此外，適逢父親節將近，集團特意在周末於「ONE STANLEY」設置鮮花花車，為到場參觀人士送上精心挑選的花束，表達對父親的感激和愛意。