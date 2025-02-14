ONE STANLEY花園特色大宅連車位逾3100萬沽 最快下周加推｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」日前正式開放新一批低密度分層大宅供預約參觀，不足一星期，火速錄得成交。項目今日(14日)以招標形式售出一個位於第6座地下B單位花園特色大宅，實用面積1,097方呎，連339方呎私人花園。買家採用120天成交期付款辦法以3,159.5萬元連1個車位購入，呎價約28,801元。

豪宅樓價今年至少升5%

鄭智荣又指，「ONE STANLEY」至今累沽17伙，總成交金額約13.8億元。項目過去五天錄得大量客人參觀，客人除了對約840至約1,200方呎的特色單位有興趣外，亦有很多客人對約2,800方呎或以上的獨立屋表示有興趣。鑑於市場反應熱烈，集團考慮最快在下星期再推出銷售安排加推單位，以回應客人需求。

⁠他相信，適逢近日香港股票市場上漲，新一份財政預算案亦即將公布，在眾多利好消息下，相信許多客人選擇在這段小陽春入市置業。⁠港島區豪宅供應持續稀缺，專才及富豪選擇在香港置業定居的情況下，集團預期未來一年豪宅將會有5%至10%的升幅。