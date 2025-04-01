ONE STANLEY花園特色大宅2860萬標售 呎價2.6萬｜赤柱新盤

建灝地產旗下赤柱現樓豪宅新盤「ONE STANLEY」銷情持續，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，今日(1日)招標售出1伙位於第6座地下A單位的花園特色戶，實用面積1,100方呎，屬三房一套連儲物房及花園間隔，同時擁522方呎私人花園，可享花園綠意。 據了解，買家為區內客，由於鍾情項目位處港島南赤柱傳統豪宅地段，私隱度高，周邊環境與屋苑均別具外國度假生活氛圍，加上單位設有逾500方呎大花園，一見傾心，故此客人採用120天即供付款計劃以2,860萬元入市，呎價26,000元。

大宅以子母大門配以高樓底設計，層與層之間高度達3.5米，氣派十足；特大客飯廳空間寬廣，外接花園可享花園園林景致。主人套房與大廳同向，可隨時欣賞花園綠意；大宅配備頂級家電與設備；升降機更可直達地下低層停車場，出行便捷。

首季累沽 7 伙 套現近 5.2 億 鄭智荣指，「ONE STANLEY」迄今累沽21伙，總成交金額約17.3億元。項目於今年首季已累積錄得7宗成交，當中包括分層特色戶以及獨立海景洋房，季內成交金額近5.2億元，當中28號洋房更以逾2.6億元成交，呎價48,854元，售價及呎價「雙破頂」，同時更創2025年全港一手住宅售價及港島南新盤實用呎價新高。剛成交的第6座花園特色大宅，間隔為三房一套連儲物套及花園，項目尊設6伙同類間隔，供應珍罕，當中第6座地下B單位早前已獲買家承接，現時同類間隔只尚餘4伙可供出售。