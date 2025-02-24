ONE STANLEY花園特色戶2450萬招標沽 外區專才財案前入市作度假用｜赤柱豪宅

據了解，買家為外區專才客，由於鍾情「ONE STANLEY」位處港島南赤柱傳統豪宅地段，喜歡赤柱的度假生活氛圍，約3分鐘車程即可到赤柱沙灘、赤柱大街等，享受外國式生活態度，由於客人看好該區及後市，決定在財政預算案前入市，購入上址為「Second Home」作度假之用。客人採用360天先住後付計劃以2,450萬元購入上址，呎價約29,376元。

建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」銷情持續暢旺。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，今日(24日)以招標形式售出一個位於第5座地下B室花園特色戶，實用面積834方呎，屬兩房一套連儲物房及花園間隔，連面積452方呎私人花園。

鄭智荣又指，「ONE STANLEY」至今累沽18伙，總成交金額逾14億元。自項目公布加推新一批單位以來，錄得大量客參觀，他們除了對約840方呎至約1,200方呎的特色單位有興趣外，亦有很多客對約2,800方呎或以上的獨立屋表示有興趣。鑑於市場反應熱烈，加上市場氣氛向好，在眾多利好消息下，相信許多客人選擇在這段小陽春入市置業，有信心項目短期內再錄成交。

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。