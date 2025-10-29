ONE STANLEY花園複式大宅逾5530萬成交 同類戶型僅餘最後1伙｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」銷情持續暢旺，繼本月初錄得第9座花園複式大宅成交後，剛再錄得位於第2座之花園複式大宅，以5,533萬元成交，呎價約30,654元，同類戶型僅餘最後1伙，銷情非常熾熱。
成交單位為第2座地下及1樓B單位之花園複式大宅連1個車位以5,533萬元成交，新買家採用180天即供付款計劃購入大宅，呎價約30,654元。據了解，新買家為進出口商人，鍾情項目擁有南區無際海景，而且該物業具備同區罕有的特大花園空間，深受子女喜愛，故決定購入作自用。
第2座地下及1樓B單位，實用面積為1,805方呎，設418方呎花園，屬四房兩套房連儲物房及工人套戶型，大宅地面層為偌大橫向長方形設計客飯廳，佈局分明並採高樓底設計，層與層之間高度達約3.5米，落地玻璃趟門連接私人花園，盡享寬敞戶外綠意空間。1樓為睡房層，主人套房設特大露台，坐擁藍天、綠意及醉人海景，主人浴室設有地暖系統，設有淋浴間、附設浴缸、雙洗手盆及坐廁，可一邊浸浴同時欣賞南海海景，突顯尊貴，升降機可直達各層及停車場，私隱度極高。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」至今累沽30伙，總成交金額逾27億元，銷售成績卓越。隨著本周美國聯儲局議息結果及議息聲明即將公布，市場預計本地銀行將有機會再度減息，加上外圍氣氛漸趨明朗，在種種利好因素帶動下，相信對本港整體樓市發展起正面作用，不少人士看好豪宅後市將持續向上，而港島南全新大型超級豪宅供應一向稀缺，集團對項目銷售非常有信心，相信短期內將有更多好消息公布。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。