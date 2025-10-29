ONE STANLEY花園複式大宅逾5530萬成交 同類戶型僅餘最後1伙｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱豪宅現樓新盤「ONE STANLEY」銷情持續暢旺，繼本月初錄得第9座花園複式大宅成交後，剛再錄得位於第2座之花園複式大宅，以5,533萬元成交，呎價約30,654元，同類戶型僅餘最後1伙，銷情非常熾熱。

成交單位為第2座地下及1樓B單位之花園複式大宅連1個車位以5,533萬元成交，新買家採用180天即供付款計劃購入大宅，呎價約30,654元。據了解，新買家為進出口商人，鍾情項目擁有南區無際海景，而且該物業具備同區罕有的特大花園空間，深受子女喜愛，故決定購入作自用。