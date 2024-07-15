ONE STANLEY複式四房近9470萬沽 呎價3.69萬均創項目分層戶新高｜豪宅成交

市場頻現大額成交，建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」銷情持續，日前首度推出1伙四房四套連裝修天際複式大宅招標發售，今日(15日)即以近9,470萬元獲承接，呎價36,900元，成交價及呎價同創項目分層新高。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是日成交單位為第11座2樓及3樓C室，為項目當中唯一四房四套天際複式豪裝大宅，實用面積為2,566方呎，屬四房四套連儲物房、庭院及面積達1,089方呎天台戶型，可享南海海景。買家為外區客人，是次買家採用120天即供付款辦法以9,468.54萬元購入，呎價約36,900元，無論成交價及呎價均屬項目分層新高。