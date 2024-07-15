ONE STANLEY複式四房近9470萬沽 呎價3.69萬均創項目分層戶新高｜豪宅成交

市場頻現大額成交，建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」銷情持續，日前首度推出1伙四房四套連裝修天際複式大宅招標發售，今日(15日)即以近9,470萬元獲承接，呎價36,900元，成交價及呎價同創項目分層新高。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，是日成交單位為第11座2樓及3樓C室，為項目當中唯一四房四套天際複式豪裝大宅，實用面積為2,566方呎，屬四房四套連儲物房、庭院及面積達1,089方呎天台戶型，可享南海海景。買家為外區客人，是次買家採用120天即供付款辦法以9,468.54萬元購入，呎價約36,900元，無論成交價及呎價均屬項目分層新高。
累沽12伙 部分單位保留作長線投資
鄭智荣續指，「ONE STANLEY」至今累售12伙，總成交金額逾10.5億元，集團有意保留部分單位作長線投資，同時又計劃對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，估計潛在加幅約為10%至20%。
「ONE STANLEY」共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位，以及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少，彌足珍貴。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。