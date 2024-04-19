ONE STANLEY連沽4伙套現3.14億 下周二起標售9伙｜豪宅成交

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該批成交價由5,315萬元至約1.16億元，成交單位包括35號海景獨立洋房，成交金額約1.16億元，呎價達37,344元。以及2伙花園複式戶和1伙天際複式戶，該3伙複式單位套現逾1.98億元，最高成交金額為第11座地下及1樓A室，實用面積2,466方呎，附設882方呎花園，以近8,412萬元連1個車位成交。買家主要選擇120天即供付款方法，反映買家資金實力雄厚，另有少部分買家選用240天即供付款方法。

另外，他指，「ONE STANLEY」自開放示範單位參觀以來，約20天累積接待超過350組客參觀，當中70%為本地客，30%來自內地，而自用比例達70%，投資比例佔30%。

全新推出 4 伙標售

發展商同步公布第3號銷售安排，招標日期由4月23日(下周二)至4月30日，涉及9伙，包括2幢海景獨立洋房、4伙天台複式戶及3伙花園複式戶，實用面積約由1,826方呎至3,102方呎。

其中全新推出的4個單位，分別為32號洋房，實用面積3,102方呎，附設436方呎花園及630方呎天台，屬四房四套連書房、儲物房及工作間間隔；另外3個單位屬連天台或花園複式戶，其中第1座2樓及3樓B室天台複式戶，實用面積1,909方呎，附設821方呎天台；第2座地下及1樓A室花園複式戶，擁417方呎花園，單位實用面積1,826方呎，屬四房兩套連儲物房間隔，以及第10座2樓及3樓D室天台複式戶，實用面積2,551方呎，附設1,089方呎天台，屬四房四套連儲物房及庭院間隔。