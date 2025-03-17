ONE STANLEY逾2.6億標售28號洋房 創今年一手新高｜赤柱豪宅

豪宅有價有市，建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(17日)再添成交，集團首席行政總裁及主席羅建一表示，以招標形式售出28號洋房，成交價逾2.6億元，呎價48,854元，售價及呎價雙破項目新高紀錄，兼創今年全港一手售價新高，以及港島南新盤呎價新高。
集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，28號洋房為項目開售以來推出面積最大洋房，實用面積5,329方呎，外連2,623方呎前後花園，並設有1,220方呎天台，可享無遮擋180度無邊壯麗海景。據悉，是次新買家採用30天即供付款辦法入市。
全盤累套現逾17億
該洋房屬五房五套連工人套、工作間、儲物房、書房套、衣帽間、家庭室，前後花園連泳池及天台戶型，大宅採高樓底設計，不但正門入口設中空位置，層與層之間高度最高達7.35米，特大客飯廳更全長逾14米、最深達7米，配上室外花園及長達9.14米私人泳池。1樓為全卧室設計，設有家庭室，2樓全層設特大主人套房連衣帽間及書房套，洋房內設私人升降機直達每一樓層。
鄭智荣續指，連同上述成交，項目推出至今售出20伙，總成交金額逾17億元。鑑於眾多客人對大面積洋房及特色戶需求殷切，集團考慮短期內部署推出更多不同戶型及間隔的洋房及特色大宅，以回應市場需求。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。