ONE STANLEY逾2.6億標售28號洋房 創今年一手新高｜赤柱豪宅

豪宅有價有市，建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(17日)再添成交，集團首席行政總裁及主席羅建一表示，以招標形式售出28號洋房，成交價逾2.6億元，呎價48,854元，售價及呎價雙破項目新高紀錄，兼創今年全港一手售價新高，以及港島南新盤呎價新高。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，28號洋房為項目開售以來推出面積最大洋房，實用面積5,329方呎，外連2,623方呎前後花園，並設有1,220方呎天台，可享無遮擋180度無邊壯麗海景。據悉，是次新買家採用30天即供付款辦法入市。