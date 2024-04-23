ONE STANLEY開售5日沽5伙 四房複式大宅6180萬售出｜豪宅成交

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」今日(23日)以招標形式再售出一伙天際複式大宅，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該大宅為第2座2樓及3樓B室，實用面積1,909方呎，設821方呎天台，屬四房雙套房連儲物房間隔，2樓為客廳及飯廳層，並設私人升降機大堂連接升降機直達3樓睡房層，成交價6,108.8萬元，實用呎價為32,000元。
據悉，買家為九龍外區客，採用240天即供付款辦法，鍾情項目位於南區赤柱傳統豪宅地段，環境優美，且心儀大宅屬連天台的特色單位，可盡享室內外私屬空間。
準買家查詢中投資客佔三成
鄭智荣續指，「ONE STANLEY」開售5天已獲5宗成交，累積套現超過3.75億元。是日售出的複式大宅，屬四房兩套房連儲物房及天台戶型，而同類型實用面積約1,909至1,930方呎單位，全屋苑尚餘交樓標準單位及豪裝單位各1伙待售，並已收到不少買家垂詢，當中七成為本地客 (60%屬外區升級客，40%為山頂南區客)，三成來自內地，而自用比例高達70%，投資比例佔30%。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。