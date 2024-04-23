ONE STANLEY開售5日沽5伙 四房複式大宅6180萬售出｜豪宅成交

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」今日(23日)以招標形式再售出一伙天際複式大宅，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該大宅為第2座2樓及3樓B室，實用面積1,909方呎，設821方呎天台，屬四房雙套房連儲物房間隔，2樓為客廳及飯廳層，並設私人升降機大堂連接升降機直達3樓睡房層，成交價6,108.8萬元，實用呎價為32,000元。

據悉，買家為九龍外區客，採用240天即供付款辦法，鍾情項目位於南區赤柱傳統豪宅地段，環境優美，且心儀大宅屬連天台的特色單位，可盡享室內外私屬空間。