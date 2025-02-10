ONE STANLEY開放特色分層大宅供預約參觀 推1伙周五招標｜赤柱豪宅

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團上周公布計劃在短期內推出全新第6至第8座共三種戶型的18伙特色分層大宅，市場反應熱烈。短短數天內，已接獲超過3,000個參觀查詢。當中不少為第3及第5座共4伙實用面積約800方呎的花園特色戶的參觀查詢。因此，集團決定即日開放該批共22伙分層大宅予預約人士參觀，並於今日(10日)上載全新銷售安排第22號，率先推出第6座地下B單位之花園特色大宅招標，招標時間為本周五(14日)下午2時至4時。

港島區豪宅公布新部署，建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」即日起安排新一批位於項目最頂排、共22個特色分層大宅供預約參觀，戶型涵蓋兩房一套至五房四套，包括花園特色大宅、天際特色大宅(連天台)，以及特色複式大宅，當中更包含首度介紹實用面積約800方呎花園特色戶，每款戶型限量供應數伙，料會掀起一輪搶購潮。

這批特色分層大宅全數位於項目最頂排，大部分為第6至第8座，每座僅設6個單位，採用一梯兩伙設計，私隱度極高，單位實用面積介乎1,097至2,565方呎，包含6個三房一套花園特色大宅、6個三房一套天際特色大宅(連天台)，以及6個五房四套的特色複式大宅。而第3及第5座的兩房一套花園特色戶，實用面積介乎834至844方呎，同樣採用一梯兩伙的設計，項目內僅設4伙。參考港島近期約1,000方呎特色豪宅的售價，相信日後這批單位的招標價會有「驚喜」，有信心短期內錄得成交。

鄭智荣指，「ONE STANLEY」已屆現樓，住戶陸續入伙，許多住戶對項目居住環境表示滿意，認為無論是屋苑內還是周邊的環境都散發著外國度假氛圍，讓人彷彿置身於奢華的小鎮。

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。

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