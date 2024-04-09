ONE STANLEY首推10伙周六起招標發售 設4項付款辦法｜赤柱豪宅

當中洋房分別為第31、第33及第35號洋房，實用面積由約2,781至3,102方呎，間隔為四房雙套至四房四套，全部設有私人升降機、前後花園及天台。另外，7個臨海低密度特色住宅單位，分布於第1、第2及第11座，包括4個花園複式單位及3個天際複式單位，實用面積由1,805至2,551方呎不等，間隔為四房雙套至四房四套。

建灝地產旗下赤柱「ONE STANLEY」今日(9日)上載首張銷售安排，推出10伙於本周六(13日)起以招標形式發售，包括3幢海景獨立洋房及7個臨海低密度特色住宅單位。招標時間為每日下午2時至下午4時，招標截止日期為下周五(19日)。

買家提前成交享現金回贈

項目暫定提供4項付款辦法，包括「360天即供付款」計劃、「360天先住後付」計劃、「120天即供付款」計劃及「240天即供付款」計劃，亦設有提早成交現金回贈。發展商亦計劃為買家提供最長10年的備用二按(最高貸款額可達樓價25%)及代繳印花稅。

發展商指，過去10天「ONE STANLEY」預約參觀名額持續長期爆滿，市場反應正面，即使預約睇樓人士需要準備一百萬元本票表示誠意，仍然受熱烈追捧，按睇樓人士類別劃分，用家佔四成、投資者佔四成；港人及內地客比例各佔五成。