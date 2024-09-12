由盈信控股發展、利嘉閣地產獨家代理的灣仔現樓新盤「One Wood Road」今日(12日)公布2號價單，涉及30伙，維持最高折扣24.75%，折實售價984.9萬元起，折實平均呎價約24,807元；同時顯示取代周三(11日)公布的1號價單共10伙，即首批改推30伙。

今批30伙全為實用面積460方呎兩房，折實售價由984.9萬至1,333.1萬元，折實呎價介乎21,411元至28,980元；當中包括昨日(11日)公布的首張價單共10伙，售價維持不變，6樓B室為折實售價及呎價最平單位。

「One Wood Road」原於今年6月以招標形式發售，昨突變陣改以價單形式推售，公布1號價單共10伙。該盤提供42伙，根據《一手住宅物業銷售條例》規定，如發展項目中的住宅物業多於30個但少於100個，該項目的每份價單須列出最少30個指明住宅物業的售價，故取消昨日公布的1號價單，今日推出2號價單。至於銷售安排維持不變，下周一(16日)發售10伙。