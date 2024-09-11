One Wood Road改價單發售 首推10伙 折實價984.9萬起｜灣仔新盤

首批單位實用面積均為460方呎，兩房間隔，價單定價由1,308.8萬至1,551萬元，呎價介乎28,452元至33,717元。以最高折扣24.75%計算，折實價由984.9萬至1,167.1萬元，折實呎價介乎21,411元至25,372元。入場單位為6樓B室，折實售價984.9萬元，折實呎價21,411元。

由盈信控股發展灣仔現樓新盤「One Wood Road」原於今年6月以招標形式發售，暫未錄成交，今日(11日)突擊公布首張價單，首推10伙，提供4種付款計劃，最高折扣達24.75%，折實售價984.9萬元起，折實呎價21,411元起，折實平均呎價23,003元，全數安排於下周一(16日)發售。

發展商：沒有信心回本 屬蝕本價

盈信控股代表游國輝形容首批價格為「啟動引擎價」，參考港島區新盤及項目質素和位置，是次轉價單發售，希望加強透明度。游國輝早前透露項目總投資額約10億元，他直言暫時沒有信心回本，定價屬「蝕本價」。

利嘉閣地產董事胡栢榮表示，區內半新樓呎租高達80元，預計該項目能達到此水平，業主入伙後租金回報料享3厘半至4厘。

游國輝談及後市指出，減息對地產行業有好訊息，樓價過去兩三年下調近20%至30%，相信已跌到盡頭。對於近期市場多盤積極部署推售，他指，相信項目「各有各賣」，不同地區有自己的特色，不擔心搶奪購買力。