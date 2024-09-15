One Wood Road獲利嘉閣送冰島雙人旅遊置業優惠 總值18萬元｜灣仔新盤

由盈信控股發展、利嘉閣地產獨家代理的灣仔現樓新盤「One Wood Road」自公布價單以來，接獲買家踴躍查詢。利嘉閣地產今日(15日)宣布特別為項目買家呈獻全新置業賀禮，由即日起至本月30日期間，凡經利嘉閣購買「One Wood Road」一手住宅單位的首3名買家，可獲贈「冰島雙人9日8夜極光之旅」，每個優惠名額價值約6萬元，而優惠總值則合共約18萬元。

利嘉閣地產港島區董事胡栢榮表示，「One Wood Road」位處港島區的核心地段，坐落於家長們趨之若鶩的小學12校網，並擁有港鐵三站六綫+優勢。項目的開則設計經過建築團隊的細心考量，以打造舒適愜意的家居為宗旨，加上已屆現樓，可即買即住，料將受不少追求物業質素和實用性的用家追捧。