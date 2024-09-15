One Wood Road獲利嘉閣送冰島雙人旅遊置業優惠 總值18萬元｜灣仔新盤

由盈信控股發展、利嘉閣地產獨家代理的灣仔現樓新盤「One Wood Road」自公布價單以來，接獲買家踴躍查詢。利嘉閣地產今日(15日)宣布特別為項目買家呈獻全新置業賀禮，由即日起至本月30日期間，凡經利嘉閣購買「One Wood Road」一手住宅單位的首3名買家，可獲贈「冰島雙人9日8夜極光之旅」，每個優惠名額價值約6萬元，而優惠總值則合共約18萬元。
利嘉閣地產港島區董事胡栢榮表示，「One Wood Road」位處港島區的核心地段，坐落於家長們趨之若鶩的小學12校網，並擁有港鐵三站六綫+優勢。項目的開則設計經過建築團隊的細心考量，以打造舒適愜意的家居為宗旨，加上已屆現樓，可即買即住，料將受不少追求物業質素和實用性的用家追捧。
胡栢榮指，美國在本周中期十分大機會減息，而隨着息口轉向，市場的信心會迅速恢復，資金陸續釋放，為今年最後一季的樓市再添動力，交投勢將出現V型反彈，呈「價穩量升」的狀態。
「One Wood Road」早前已公布銷售安排，將於本周二(17日)以先到先得形式發售10伙。
「One Wood Road」位於灣仔活道1號，屬單幢式物業，提供42伙，實用面積由460至1,284方呎，涵蓋兩房至三房間隔，主打兩房佔全盤約九成，實用面積均為460方呎；另提供4伙複式單位，實用面積由940至1,284方呎，均屬三房間隔。