One Wood Road現樓體驗核心區生活便利 灣仔新盤懶人包｜多圖有片

港島區一手供應向來矜貴，位於灣仔活道1號、由盈信控股發展的新盤「One Wood Road」正式登場，為單幢式物業，提供42伙，實用面積介乎460至1,284方呎，當中約九成為實用面積460方呎的兩房單位；另提供4伙複式單位，實用面積由940至1,284方呎，均屬三房間隔。項目擁有現樓優勢，買家可即買即住，相信對上車或換樓人士均相對吸引。
發展商提供2個連傢俬兩房現樓示範單位，單位方正實用，客飯廳及房間分布得宜。其中15樓A室，實用面積460方呎，單位層與層之間高度為3.5米。開門即可見樓層等高的木色系儲物櫃及鞋櫃，儲物空間充足。入室左側為梗廚，廚房空間充裕，設備一應俱全，且設有大窗，享跑馬地馬場景，增添入廚樂趣。廚房有L型操作檯，配備深色櫥櫃，冰箱為嵌入式設計，節省空間。
⇊One Wood Road示範單位｜15樓A室⇊
另15樓B室，實用面積及間隔相同，入室右側為梗廚，配備有大窗可與客飯廳通風對流，空氣清新。客飯廳特設時尚弧型餐檯，格外溫馨，提供餐椅及沙發位兩種選擇。客廳擺放有棕色梳化，適合2至3人坐。主人房布置雅緻，擺放雙人床後，仍有偌大的活動空間，可單邊落床。床邊放置有床頭櫃，便於擺放小物品。另一睡房改造為書房，書桌可供雙人一起工作，配備墻掛式書架及高層衣櫃。
發展商表示，「One Wood Road」將由萊坊作物業管理，每方呎管理費不超過6元。
⇊One Wood Road示範單位｜15樓B室⇊
擁三組巴士站選擇 往來港九新界各地
「One Wood Road」位於集成中心及廣生行大廈後面，地理位置優越，「靜中帶旺」成為項目一大賣點。約5分鐘的步程已可到達灣仔道、軒尼詩道、皇后大道中，享有3組巴士站及電車選擇，往來港島、紅磡、觀塘、荃灣、元朗、機場等相當方便。至於距離港鐵灣仔站、會展站及銅鑼灣站，大約8分鐘步程，交通配套完善。
生活配套方面，項目地下將設有商舖及餐廳，住戶落樓已有餐廳選擇，非常方便。灣仔道一帶已有不少民生商店及食肆，集成中心設有超級市場，沿灣仔道步行約10分鐘便可到銅鑼灣時代廣場。
項目住客會所設於27樓，設計布局簡潔清新，並可遠眺繁華都市美景，適合閒時相約三五知己在此暢聚。健身室設有各款跑步機等健身器材，方便住戶做運動以放鬆心情。
傳統官津中小學及直資私立名校集中地
另外，鄰近有律敦治醫院、香港專業教育學院(摩利臣山道分校)、摩理臣山游泳池、摩理臣山道遊樂場、伊利沙伯體育館等。小學校網為12，中學校網為灣仔區；擁有不少「一條龍」小學，包括項目附近的軒尼詩道官立小學、聖若瑟小學，中學則有香港華仁書院、聖公會鄧肇堅中學等。
發展商已公布首份銷售安排，將於6月3日至19日，以每日招標及截標方式推售12伙。是次推售單位包括6、7、8、16、17及19樓的A及B室，全為實用面積460方呎的兩房單位。