One Wood Road現樓體驗核心區生活便利 灣仔新盤懶人包｜多圖有片

港島區一手供應向來矜貴，位於灣仔活道1號、由盈信控股發展的新盤「One Wood Road」正式登場，為單幢式物業，提供42伙，實用面積介乎460至1,284方呎，當中約九成為實用面積460方呎的兩房單位；另提供4伙複式單位，實用面積由940至1,284方呎，均屬三房間隔。項目擁有現樓優勢，買家可即買即住，相信對上車或換樓人士均相對吸引。 發展商提供2個連傢俬兩房現樓示範單位，單位方正實用，客飯廳及房間分布得宜。其中15樓A室，實用面積460方呎，單位層與層之間高度為3.5米。開門即可見樓層等高的木色系儲物櫃及鞋櫃，儲物空間充足。入室左側為梗廚，廚房空間充裕，設備一應俱全，且設有大窗，享跑馬地馬場景，增添入廚樂趣。廚房有L型操作檯，配備深色櫥櫃，冰箱為嵌入式設計，節省空間。 ⇊One Wood Road示範單位｜15樓A室⇊

另15樓B室，實用面積及間隔相同，入室右側為梗廚，配備有大窗可與客飯廳通風對流，空氣清新。客飯廳特設時尚弧型餐檯，格外溫馨，提供餐椅及沙發位兩種選擇。客廳擺放有棕色梳化，適合2至3人坐。主人房布置雅緻，擺放雙人床後，仍有偌大的活動空間，可單邊落床。床邊放置有床頭櫃，便於擺放小物品。另一睡房改造為書房，書桌可供雙人一起工作，配備墻掛式書架及高層衣櫃。 發展商表示，「One Wood Road」將由萊坊作物業管理，每方呎管理費不超過6元。 ⇊One Wood Road示範單位｜15樓B室⇊