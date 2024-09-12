One Wood Road 入場價985萬 稱首批蝕賣

新盤氣氛轉旺，單幢式物業紛紛出擊搶客。由盈信控股發展灣仔現樓新盤「One Wood Road」原於6月以招標出售，惟一直未見成交，昨變陣推出首張價單共10伙，提供最高折扣24.75%，折實價984.9萬元起，折實平均呎價23,003元。發展商直言首批單位一定蝕本，屬「賣大包」。

「One Wood Road」首批全屬實用面積460方呎兩房，設4項付款方法，以最高折扣24.75%計，折實價984.9萬至1,167.1萬元，折實呎價21,411至25,372元。該盤將於下周一以先到先得形式發售10伙。

盈信控股代表游國輝以「啟動引擎價」形容首批定價，稱計及項目地價及成本首批一定蝕本，「回唔回本唔重要，最重要買家買得開心、住得開心」。據發展商早前透露，總投資額約10億元。該盤獨家代理為利嘉閣，其地產董事胡栢榮指區內半新樓呎租達80元，料項目租金回報3.5至4厘。