PARK SEASONS兩房售660萬 母親節活動吸引逾800人次參與｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」自項目開售以來，銷情持續熾熱。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，母親節周末「SEASONS」系列再錄成交。「PARK SEASONS」第2A座41樓C室，兩房開放式厨房，實用面積453方呎，成交價660.5萬元，呎價14,581元。「SEASONS」系列迄今速沽716伙，佔可售單位近88%，套現近45.3億元。 適逢母親節，「PARK SEASONS」展覽廳舉辦首個母親節活動，特邀香港兒童探索博物館(CDM)策劃母親節溫馨「相」伴工作坊，讓家庭客可以率先體驗項目的全方位兒童發展概念SPARK，親子一同製作母親節禮物，場面十分溫馨。同場更有星級化妝師Gary Chung親臨示範化妝護膚技巧及分享健康營養心得，呼應該項目會所打造「Beauty Salon 美妝室」私人美容空間的概念，關注住戶的美麗需要，足不出戶走在美麗最前線。

現場不少媽媽大讚項目會所設施多元化，設計體貼入微，全方位關注大人小朋友的需要。藉着是次母親節活動，和小朋友一同體驗如何在遊戲中學習，共渡了美好的親子時光，還有機會學習美妝及保養的技巧。每位到場的媽媽更獲贈了康乃馨和手工精釀氣泡茶，活動吸引了超過100組家庭參與，場面相當熱鬧溫馨。

著名的香港兒童探索博物館是香港首間致力推廣「在遊玩中學習」及「兒童主導遊玩」的博物館，更為「SEASONS PLACE」的會所兒童區域的設計及活動內容擔任顧問，悉心將SPARK四大發展概念注入「SPARK 童遊世界」的各項設施，啟發兒童的可能性、想像力、身體能力及學習與大自然相處的完善發展。