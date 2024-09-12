PARK SEASONS兩日連沽4伙 套現近2500萬｜將軍澳新盤

最新錄得第2B座33樓D室成交，單位實用面積437方呎，兩房開放式廚房間隔，以650.1萬元售出，呎價約14,876元。據悉，買家鐘情單位位處大單邊，客廳及所有睡房均享四季園林、室外泳池、光影動感池的多重景色。客、飯廳間隔分明，且開放式廚房設寬敞L型工作台面，備餐空間充足自如，主人睡房更設廣角觀景窗，採光度十足，故決定購入。

兩房售價697.5萬

另外，「PARK SEASONS」昨日(11日)連沽3伙，單位實用面積分別為314和453方呎，一房和兩房間隔，成交價介乎471.9萬至697.5萬元，呎價介乎14,949元至15,397元。最高售價單位為第2A座61樓C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎。

發展商指，整個SEASONS系列至今售出825伙，套現近51.9億元，居「2024年新盤銷量之冠」。「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。