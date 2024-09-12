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地產
2024-09-12 17:00:47

PARK SEASONS兩日連沽4伙 套現近2500萬｜將軍澳新盤

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PARK SEASONS兩日連沽4伙 套現近2500萬｜將軍澳新盤

整個SEASONS系列至今售出825伙，套現近51.9億元。(資料圖片)

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鐵路盤持續獲買家追捧，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」兩日4伙，套現2,496.7萬元。

最新錄得第2B33D室成交，單位實用面積437方呎，兩房開放式廚房間隔，以650.1萬元售出，呎價約14,876元。據悉，買家鐘情單位位處大單邊，客廳及所有睡房均享四季園林、室外泳池、光影動感池的多重景色。客、飯廳間隔分明，且開放式廚房設寬敞L型工作台面，備餐空間充足自如，主人睡房更設廣角觀景窗，採光度十足，故決定購入。

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兩房售價697.5萬

另外，「PARK SEASONS」昨日(11)連沽3伙，單位實用面積分別為314453方呎，一房和兩房間隔，成交價介乎471.9萬至697.5萬元，呎價介乎14,949元至15,397元。最高售價單位為第2A61C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎。

發展商指，整個SEASONS系列至今售出825伙，套現近51.9億元，居「2024年新盤銷量之冠」。「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

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