PARK SEASONS加推2號價單 周六首輪發售168伙 折實價454.1萬起｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」推盤在即，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目今日(16日)加推第2號價單，涉及78伙，涵蓋20伙一房，35伙兩房開放式廚房及23伙兩房梗廚，扣除最高折扣12%後，折實售價由478.3萬至773.3萬元，折實呎價14,552元至15,591元，折實平均呎價約15,039元。該批以定價計，市值約5.7億元。
黃光耀續指，「PARK SEASONS」落實於周六(20日)起展開首輪銷售，共推168伙，全數以價單形式發售，涵蓋40伙一房，88伙兩房開放式廚房及40伙兩房梗廚，扣除最高折扣12%後，折實售價由454.1萬至770.3萬元，折實呎價由13,969元至15,530元，折實平均呎價約14,632元。當中兩成半單位折實售價低於500萬元，七成單位低於700萬元，全數單位低800萬元。首批推售單位以定價計，市值近12億元。屆時將分A、B兩組揀樓，其中A組為大手客組別，可購入2至6伙，B組則可購入1至2伙。
PARK SEASONS暫收逾2500票
黃光耀稱，項目截至今日累計接獲逾2,500票，以首批發售168伙計算，超額認購逾13.8倍，客源中年輕客佔約七成，投資客佔約兩成，「租轉賣」客佔約一成，大手客已錄逾100組，項目將於周五(19日)截止收票。
會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，首輪發售入場單位為第2A座11樓E室，實用面積322方呎，扣除12%最高折扣後，折實售價454.1萬元，折實呎價14,102元；呎價最低單位為第2A座11樓C室，實用面積453方呎，折實售價632.8萬元，折實呎價13,969元。
被問及近期撤辣效應減弱，黃光耀認為，不能只關注成交宗數，本月成交金額料減幅較小，全月預計能錄得逾2,000宗一手成交，相較往年樓市每月平均1,400宗成交已屬理想成績。
會德豐地產主席梁志堅亦表示，今年樓市會復甦向好，市場上用家需求持續，至於美國減息步伐因大選而放緩，待選舉結束料減息信號會更清晰。
「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。