PARK SEASONS加推2號價單 周六首輪發售168伙 折實價454.1萬起｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」推盤在即，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目今日(16日)加推第2號價單，涉及78伙，涵蓋20伙一房，35伙兩房開放式廚房及23伙兩房梗廚，扣除最高折扣12%後，折實售價由478.3萬至773.3萬元，折實呎價14,552元至15,591元，折實平均呎價約15,039元。該批以定價計，市值約5.7億元。

黃光耀續指，「PARK SEASONS」落實於周六(20日)起展開首輪銷售，共推168伙，全數以價單形式發售，涵蓋40伙一房，88伙兩房開放式廚房及40伙兩房梗廚，扣除最高折扣12%後，折實售價由454.1萬至770.3萬元，折實呎價由13,969元至15,530元，折實平均呎價約14,632元。當中兩成半單位折實售價低於500萬元，七成單位低於700萬元，全數單位低800萬元。首批推售單位以定價計，市值近12億元。屆時將分A、B兩組揀樓，其中A組為大手客組別，可購入2至6伙，B組則可購入1至2伙。