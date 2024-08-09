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地產
2024-08-09 16:37:40

PARK SEASONS加推70伙 折實價453.2萬起 最快下周開賣｜將軍澳新盤

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PARK SEASONS加推70伙 折實價453.2萬起 最快下周開賣｜將軍澳新盤

該批單位折實售價453.2萬元起，折實呎價13,997元起，折實平均呎價14,819元。

美國有望下月減息，發展商加快推盤步伐。會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(9)加推第4號價單，涉及70伙，全數位於項目第2B座，實用面積介乎314537方呎，提供5種付款方式，維持12%最高折扣，折實售價453.2萬元起，折實呎價13,997元起，折實平均呎價14,819元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，是次屬原價加推，維持吸引價錢，希望買家減息之前把握機會入市，僅根據景觀樓層有調整，項目最快於下周公布銷售安排及展開推售。

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黃光耀續指，新價單包括20伙一房，25伙兩房及25伙兩房連書房單位，扣除最高折扣12%後，折實售價由453.2萬至844.8萬元，折實呎價介乎13,997元至17,682元。以定價計，該批單位市值5.18億元。

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SEASONS系列累沽784

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，入場單位為第2B10B室，實用面積314方呎，一房間隔，折實售價453.2萬元，折實呎價14,433元；最低呎價單位為第2B10E室，實用面積324方呎，一房間隔，折實售價453.5萬元，折實呎價13,997元。

黃光耀稱，「SEASONS」系列累積沽出784伙，套現49.4億元，佔項目可售單位近八成半。他相信，9月減息機會超過九成，下月減息落實有助樓市成交量增加，樓價企穩。

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「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

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