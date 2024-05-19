PARK SEASONS原價加推90伙 折實均呎15122元 一房454萬入場｜將軍澳新盤

鐵路新盤續成一手焦點，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」加推第3號價單共90伙，維持最高12%折扣，折實售價由454.6萬元，折實平均呎價15,122元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今批單位屬原價加推，該盤早前推出的一房單位經已悉數沽清，有見市場熱烈追捧此戶型，故新價單約60%屬一房單位，並首度推出5伙連平台單位應市。

入場單位為322呎一房

今批單位包括85伙標準單位及5伙連平台特色單位，戶型涵蓋54伙一房及36伙兩房，實用面積由283至496方呎。單位折實售價由454.6萬至777.9萬元，折實呎價介乎14,018至18,840元，折實平均呎價15,122元。以定價計，今批單位市值約5.76億元。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，3號價單入場單位為第2A座9樓E室，實用面積322方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價454.6萬元，折實呎價約14,118元。最低呎價單位為第2A座9樓C室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價635萬元，折實呎價14,018元。