PARK SEASONS周五重陽節假期開賣158伙｜將軍澳新盤

鐵路新盤發動攻勢，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(7日)落實本周五(11日、即重陽節假期)進行新一輪銷售，涉及158伙，單位折實售價由約453萬元起，折實呎價14,059元起，當中重點推售全新5號價單的69個單位。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS」系列自推售以來深受本地、內地及國際自住客及投資者捧場。受惠減息利好消息及股市暢旺利帶動，項目自上周五(4日)上載全新5號價單後，市場反應非常熱烈，故公布全新銷售安排，落實周五進行新一輪銷售。
黃光耀指，是次銷售安排重點推售全新5號價單的69個，包括38伙一房(開放式廚房)、25伙兩房(開放式廚房)及6伙兩房加書房(梗廚)單位，實用面積由314至537方呎。單位折實售價由454.1萬元起，折實呎價由14,059元起。以折實售價計算，約55%單位低於500萬元，71%單位低於650萬元，91%單位低於700萬元，全數單位低於900萬元。
今日沽3伙 套現逾1500萬
另外，該盤今日錄得3宗成交，合共套現約1,588.3萬元。成交單位包括第2B座27樓B室，成交價466.4萬元，呎價14,854元；另第2B座12樓B室，以465.3萬元售出，呎價14,818元。上述2伙同為實用面積314方呎一房(開放式廚房)單位。
至於第2B座38樓D室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積437方呎，以656.6萬元售出，呎價15,025元。發展商指，此單位位處大單邊，客廳及所有睡房均享四季園林、室外泳池、光影動感池的多重景色。客、飯廳間隔分明，且開放式廚房設寬敞L型工作枱面，備餐空間充足自如，主人睡房更設廣角觀景窗，採光度十足，深得買家喜愛，故而決定購入此優質物業。
黃光耀補充，整個「SEASONS」系列迄今售出849伙，套現近53.4億元，穩居「2024年新盤銷量之冠」。