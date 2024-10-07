PARK SEASONS周五重陽節假期開賣158伙｜將軍澳新盤

鐵路新盤發動攻勢，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(7日)落實本周五(11日、即重陽節假期)進行新一輪銷售，涉及158伙，單位折實售價由約453萬元起，折實呎價14,059元起，當中重點推售全新5號價單的69個單位。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS」系列自推售以來深受本地、內地及國際自住客及投資者捧場。受惠減息利好消息及股市暢旺利帶動，項目自上周五(4日)上載全新5號價單後，市場反應非常熱烈，故公布全新銷售安排，落實周五進行新一輪銷售。