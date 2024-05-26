PARK SEASONS單日沽27伙吸金逾1.5億 多組大手客入市｜將軍澳新盤

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」昨日(25日)次輪發售154伙，發展商表示，當日錄得27宗成交，套現逾1.51億元，包括多組大手客入市，當中有地產代理大手購入2伙兩房開放式廚房單位。

MIAMI QUAY I周三賣50伙

另外，由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」自現樓登場後，不足兩星期速售25伙，套現逾3億元。為回應熱烈需求，項目最新更新價單，並公布新銷售安排，將於周三(29日)起以先到先得形式發售50伙。

「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。