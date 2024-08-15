PARK SEASONS夥利嘉閣推按揭優惠 KOKO HILLS第3期本月底現樓推售｜新盤動態

為配合項目銷售部署，利嘉閣地產及利嘉閣按揭代理為項目呈獻全新專屬按揭優惠。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，響應「PARK SEASONS」綠色生活理念，為項目推出「綠易按」按揭優惠計劃，按揭成數達90%，息率低至H+1.3厘，鎖息上限P-2厘(P為6.125厘)，即實際按息為4.125厘，另設0.5%的銀行現金回贈，以及綠色按揭獎賞14,090元，並可免費開立高息存款戶口。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目最新售出2A座46樓F室，實用面積327方呎，成交價498.6萬元，呎價約15,248元。至於「SEASONS系列」開售以來沽出785伙，套現49.5億元，買家主要為將軍澳區內客，東九龍年輕客及分支家庭客。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」將於明日(16日)推售全新第2B座涉70伙，折實售價約453萬元起，折實呎價13,997元起。項目開售在即，夥拍地產代理推按揭優惠吸客。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

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KOKO HILLS系列累沽550伙

黃光耀續指，集團旗下藍田新盤「KOKO HILLS」第3期，包括3A期「KOKO ROSSO」及3B期「KOKO MARE」預計今月底前完成交樓，8月底以現樓推售餘下單位，主要為中小型單位，相信市場需求大。他補充，隨著整個項目全面落成，帶動該系列現有呎租水平達45元至50元。另外，「KOKO HILLS系列」截止目前累積售出約550伙，佔可售單位86%，平均成交呎價約1.9萬元。