PARK SEASONS提供685伙 全為一房及兩房 面積最大537呎｜新盤樓書

鐵路全新盤登場！由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」，提供685伙，周一(8日)正式上載售樓說明書，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎。
據樓書顯示，「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，標準樓層A、B兩翼各設7伙及3部電梯。戶型分布方面，項目全數為一房及兩房間隔，其中一房開放式廚房佔294伙最多，實用面積由314至335方呎。其次為兩房開放式廚房，提供269伙，實用面積由436至481方呎。
至於兩房梗廚及兩房梗廚連書房單位分別涉49及48伙，實用面積分別為496及537方呎。另設12伙連平台特色單位，實用面積由277至499方呎，平台面積介乎183至359方呎；以及13伙頂層特色單位，實用面積由315至537方呎，天台面積介乎106至437方呎。
全盤面積最細單位為2B座8樓B室，實用面積277平呎，一房套房間隔，連190方呎平台。至於面積最細標準單位則為2B座標準樓層的B室，實用面積314方呎，一房間隔。全盤最大單位2B座A室，實用面積537方呎，兩房間隔。
單位景觀主要分3大類
「PARK SEASONS」坐向正對Seasons Garden 四季園林、50米泳池等多個大型泳池，景色更開闊、豐富多層次，猶如置身園林之中。單位景觀主要分3大類，向東單位享大型50米泳池、光影動感池優美景色；向北單位享四季庭園、茶道亭、層層的流水景致；向南及向西單位享康城開揚園景，個別單位更享部分海景。值得一提，今期住宅大樓距離連接商場的出入口最近，更方便快捷，而今期住宅大樓的一旁，便是穿梭電梯大堂，直達車輛上落客處。
「PARK SEASONS」不設住客車位，預計關鍵日期為2025年11月30日，較上一期第12A期「SEASONS PLACE」稍遲1個月。