PARK SEASONS提供685伙 全為一房及兩房 面積最大537呎｜新盤樓書

鐵路全新盤登場！由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」，提供685伙，周一(8日)正式上載售樓說明書，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎。

據樓書顯示，「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，標準樓層A、B兩翼各設7伙及3部電梯。戶型分布方面，項目全數為一房及兩房間隔，其中一房開放式廚房佔294伙最多，實用面積由314至335方呎。其次為兩房開放式廚房，提供269伙，實用面積由436至481方呎。