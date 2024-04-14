PARK SEASONS料今收2000票 超額逾13倍｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」上周四(11日)以「壓軸復活價』首推138伙，扣除最高12%折扣，折實售價由454.1萬至734.3萬元，折實呎價介乎13,969元至15,096元。折實平均呎價14,488元。項目昨日(13日)起正式開放展覽廳予公眾參觀，截至今日(14日)下午已錄得約5,000人次參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀預期，項目今日可收約2,000票，超額認購逾13倍，料短期內加推不少於一成單位應市，預告價錢會有調整空間，很大機會周末展開首輪銷售。 黃光耀指，入票人士中，佔約一半為上期「SEASONS PLACE」向隅客；整體約70%為年輕首置客，約20%為投資客；而大手客暫錄逾100枱，當中約70%為新增客人，約30%屬向隅客。

會所設「 Sakura 櫻海季樂廳」 發展商特別介紹項目會所Seasons Retreat設有烹飪演奏廳「Sakura櫻海季樂廳」，讓大小住戶可以隨時享受烹飪煮意的樂趣，體驗SPARK「在遊玩中學習」的概念，共同創造美味佳餚。「Sakura櫻海季樂廳」集烹飪工作坊、派對、家庭聚會功能於一身，配備多組完善廚房設備，以及寬敞用餐區，小型聚會、大型派對皆宜；更可配合「Rhythm音樂坊」自由組合空間，隨時與朋友分享演奏樂趣。 今舉辦 SEASONS 小廚神大賽 黃光耀稱，「PARK SEASONS」特別引入集團首創的全方位兒童發展概念 SPARK，讓兒童從遊玩中學習，啟發全方位發展。項目今日特意舉辦「SEASONS童你煮滿FUN」小廚神大賽，特別邀請人氣便當教主Candace Mama擔任星級導師及評審，製作四季豐盛主題小便當及杯子蛋糕，讓小朋友及家長率先體驗SPARK概念。