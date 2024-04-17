PARK SEASONS暫收3400票超額逾19倍 會所設在家工作空間｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」將於周六(20日)展開首輪推售，涉及168伙，扣除最高折扣12%後，折實售價由454.1萬至770.3萬元，折實呎價由13,969元至15,530元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截止昨日(16日)累收逾3,400票，以首推168伙計，超額認購逾19.2倍，當中大手客錄150組，向隅客約佔四成。
他續指，「PARK SEASONS」會所打造在家工作理念「The Suite」的私人創作與交流空間，場地5G高速寬頻覆蓋，設有開放式辦公空間、3至4人會議室，以及2人視頻會議室等。項目亦希望夥拍社會企業「一沓紙」於屋苑內設智能漂書機。
「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。
會德豐年銷售金額破百億
樓市撤辣帶動新盤交投加快，黃光耀稱，集團今年銷售金額已突破100.4億元，旗下項目累沽867伙。其中「SEASONS PLACE」銷量最高，全盤累沽568伙，售出約87.4%單位，套現36.2億元；山頂豪宅「Mount Nicholson」售出1伙分層戶，成交價達6億元，呎價約13.1萬元；至於MONACO系列今年共售出86伙，套現近13億元。合作項目中西南九龍「維港滙」今年售出140伙，套現29.2億元；啟德「啟德海灣」今年累售50伙，吸金約13億元。
黃光耀指，今年旗下項目仍逾2,200伙待推售，包括灣仔春園街項目、山頂種植道1號項目、黃竹坑港島南岸第6期及啟德承豐道項目等，相信隨新盤陸續推出，帶動今年全年銷售金額超越去年約160億元成績。