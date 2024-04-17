PARK SEASONS暫收3400票超額逾19倍 會所設在家工作空間｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」將於周六(20日)展開首輪推售，涉及168伙，扣除最高折扣12%後，折實售價由454.1萬至770.3萬元，折實呎價由13,969元至15,530元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截止昨日(16日)累收逾3,400票，以首推168伙計，超額認購逾19.2倍，當中大手客錄150組，向隅客約佔四成。

他續指，「PARK SEASONS」會所打造在家工作理念「The Suite」的私人創作與交流空間，場地5G高速寬頻覆蓋，設有開放式辦公空間、3至4人會議室，以及2人視頻會議室等。項目亦希望夥拍社會企業「一沓紙」於屋苑內設智能漂書機。