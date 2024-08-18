PARK SEASONS獲大手客擲3470萬掃6伙 SEASONS系列銷量突破800伙｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」昨日(16日)展開新一輪銷售，涵蓋全新第2B座單位，單日錄得23宗成交，包括2組大手客入市。

其中1組購入6伙，包括4伙兩房(開放式廚房)及2伙一房(開放式廚房)單位，涉資3,470萬元；另1組購入3伙，包括1伙兩房加書房(梗廚) 、1伙兩房(開放式廚房)及1伙一房(開放式廚房) ，涉資1,940萬元。

發展商表示，昨日買家以將軍澳、九龍東年輕分支家庭客為主，鍾情今次首度推出的兩房連書房單位及東南向的兩房單位。買家看好項目享康城站及商場上蓋優勢，配套便利，自住放租俱佳，加上其Urban Retreat主題出眾。此外，亦不乏投資收租客入手一房單位，尤以首度登場、全盤面積最細的一房單位最受歡迎，因其放租易、租金回報較高。隨著減息周期將至，成交將陸續加快，「PARK SEASONS」此類優質物業將持續受捧。