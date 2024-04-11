PARK SEASONS開價｜首推138伙 一房入場價454.1萬 折實平均呎價14488元｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(9日)公布首張價單，涉及138伙，提供5種付款方法，最高折扣達12%，單位折實售價由454.1萬元起，折實呎價由13,969元起，折實平均呎價14,488元，較同系3月推出的12A期「SEASONS PLACE」首張價單的14,188元，高出約2.1%。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該批定價接近上期第4號價單，維持吸引價水平，屬原價加推，不過較市場價仍有5%至10%的加價空間。
首張價單涵蓋45伙一房，73伙兩房開放式及20伙兩房梗廚，實用面積介乎322至496方呎，價單定價由516萬至834.4萬元，呎價介乎15,872元至17,154元。扣除最高折扣12%，折實售價由454.1萬至734.3萬元，折實呎價由13,969元至15,096元。以定價計，首批市值約9.3億元。
入場單位為第2A座11樓E室，一房間隔，實用面積322方呎，折實價454.1萬元，折實呎價14,102元。呎價最低單位為第2A座11樓C室，兩房間隔，實用面積453方呎，折實售價632.8萬元，折實呎價13,969元。
PARK SEASONS開價｜黃光耀：首批全數低於800萬 最快下周末推售
黃光耀形容該張價單為「壓軸復活價」，該批三分之一單位折實價低於500萬元，逾八成單位折實價低700萬元，全數折實價低過800萬元。項目將於周六(13日)正式開放示範單位予公眾參觀，並同日展開認購，最快下周末開賣。
談及市況，黃光耀認為，減辣後市場購買力隨即釋放，4月成交宗數未必超過上月，但一手新盤持續推售，本月仍有機會錄得2,000至3,000宗成交。至於美國息口等外圍因素暫未明朗，發展商仍以刺激成交為主，多推售有把握單位應市，加上撤辣後投資客及內地客積極入市，買家信心提升，整體能夠推動銷情。
「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。