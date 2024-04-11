PARK SEASONS開價｜首推138伙 一房入場價454.1萬 折實平均呎價14488元｜將軍澳新盤

「PARK SEASONS」首推138伙，提供5種付款方法，最高折扣達12%，單位折實售價由454.1萬元起，折實呎價由13,969元起，折實平均呎價14,488元。(蘇文傑攝)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(9日)公布首張價單，涉及138伙，提供5種付款方法，最高折扣達12%，單位折實售價由454.1萬元起，折實呎價由13,969元起，折實平均呎價14,488元，較同系3月推出的12A期「SEASONS PLACE」首張價單的14,188元，高出約2.1%。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該批定價接近上期第4號價單，維持吸引價水平，屬原價加推，不過較市場價仍有5%至10%的加價空間。

首張價單涵蓋45伙一房，73伙兩房開放式及20伙兩房梗廚，實用面積介乎322至496方呎，價單定價由516萬至834.4萬元，呎價介乎15,872元至17,154元。扣除最高折扣12%，折實售價由454.1萬至734.3萬元，折實呎價由13,969元至15,096元。以定價計，首批市值約9.3億元。