PARK SEASONS開賣｜中原陳永傑：首輪以用家為主 有大手客欲擲2000萬掃5伙

今個周末續有全新盤開賣，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(20日)展開首輪推售，涉及168伙，扣除12%最高折扣，折實售價由454.1萬至770.3萬元，折實呎價由13,969元至15,530元。項目截收4,000票，超額近23倍。據現場所見，準買家約10時多已抵達尖沙咀港威大廈售樓處排隊等候，先由A組大手客開始揀樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席客戶當中，上一期「SEASONS PLACE」向隅客佔約五成；由於項目擁鐵路概念，買家以用家為主，佔約八成，其餘約兩成為長線投資者。他透露，公司錄得一組客戶欲斥約2,000萬元購入5伙。

料全月錄3000宗一手成交

陳永傑指，本月迄今錄約1,200宗一手成交，成交量雖未及上月，但本月豪宅比例成交上升，預料本月一手總成交金額有機會創新高，估計全月一手成交可達3,000宗。他續指，近日美國多次傳出減息步伐減慢，甚至或會加息，認為港府撤辣相信已考慮到美國息口不變的因素，因此以撤辣來救市。撤辣後市場反應激烈，反映市場或已適應高息環境，發展商開價亦保持克制，吸引投資者出動，相信即使美國未減息，只要發展商保持吸引價開盤，預計5、6月成交可保持暢旺。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

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