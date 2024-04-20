PARK SEASONS開賣｜即日售出126伙 錄「一客五食」涉資2000萬

會德豐地產主席梁志堅(左二)下午亦現身售樓處為銷售團隊打氣。(林靄怡攝)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(20日)首輪推售168伙，會德豐地產主席梁志堅下午亦現身售樓處為銷售團隊打氣。

黃光耀(中)表示，PARK SEASONS今日開售1小時已沽逾80伙，A組即大手客時段錄得一宗「一客五食」個案。(林靄怡攝)

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目即日售出126伙，佔可售單位約75%。連同上期「SEASONS PLACE」，項目不足一個月速沽近700伙，佔可售單位逾85%，套現逾44億元，續成「撤辣後銷量最高新盤」。

黃光耀指，「PARK SEASONS」首1小時已沽逾80伙，A組即大手客時段錄得一宗「一客五食」個案，有一組買家購入5伙一房，涉資逾2,000萬元；另有三組客人買入2伙，分別涉資逾1,269萬、逾1,100萬及約950萬元。

黃光耀指，買家中約60%為年輕客，約25%為內地專才客。售出單位中，一房及兩房戶均受歡迎；當中以一房最為突出，買家們鍾情銀碼細，租金回報高。