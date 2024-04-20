PARK SEASONS開賣，會德豐特別準備精美西餅贈買家，黃光耀：料銷情理想短期加推。(林靄怡攝)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(20日)展開首輪推售，涉及168伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，買家出席率理想，A組大手時段料有20至30組客到場。今天開售之單位比上一期的平均成交呎價更優惠，價錢更吸引，勢將吸引一眾年輕用家及投資客預計銷情理想，短期內加推。



黃光耀指出，上一期「SEASONS PLACE」亦錄不少大手成交，其中最大手買家購入12伙、涉資近9,000萬元，料屬新來港人士。他補充，「SEASONS PLACE」累售570伙，套現逾36.4億元，平均呎價約14,975元。為回饋買家支持，黃光耀今天特別化身「米芝蓮餅神」，加碼為買家送上一系列精美西餅，喻意項目「西餅客（大手客）陸續有來」，買家更可獲贈他親筆簽名的PARK SEASONS限量版精品氣泡茶；另預備「會德豐限量版蛋糕」送給生日買家，慶祝生日兼置業雙重喜悅。

