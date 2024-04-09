PARK SEASONS預告48小時內開價 首批售價大部分低於700萬｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」積極部署推盤，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀今日(9日)表示，項目最快48小時內公布首張價單，提供不少於138伙，將率先推出2A座單位應市，涵蓋一房及兩房間隔，實用面積介乎322至496方呎，大部分折實售價料低於700萬元，最快周末開放展銷廳並同步展開收票。

會所設美容美甲設施

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，「PARK SEASONS」會所設有一系列星級水療、美容設施，包括「Seasons SPA 四季水療」，室外連接私人園林按摩浴池和「Steam 蒸氣室」。以及「Beauty Salon 美妝室」和「Nail Salon 甲藝社」，住戶可邀請專業人士到來以上兩項設施提供服務，入伙2年內可享折扣及體驗優惠。

「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。