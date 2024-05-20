PARK SEASONS 原價加推 最平454萬起

一手焦點仍在鐵路新盤，會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS」昨加推3號價單共90伙，實用面積283至496方呎，包括54伙一房及36伙兩房，當中首推5伙連平台單位。

90伙維持最高12%折扣，折實價454.6萬至777.9萬元，折實呎價14,018至18,840元，折實平均呎價15,122元。入場單位為2A座9樓E室一房，實用面積322方呎，折實價454.6萬元，折實呎價14,118元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，今批單位屬原價加推，有近60%單位折實售價低於500萬元。另項目更新1號價單，部分單位加價約1%，最快周末進行次輪銷售。