PARK SEASONS VIP優先參觀夜錄逾千人參加 周六正式收票｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」周四晚(11日)舉行「四季豐盛之夜」優先參觀，錄逾1,000人參加，率先體驗項目的Urban Retreat生活概念，並邀請名古屋百年老店「山本屋」，為一眾準買家呈獻手打烏冬體驗、精美日式料理及SEASONS主題飲品。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「PARK SEASONS」延續上一期SEASONS PLACE強勢銷情，昨日上載1號價單共138伙單位，全屬上一期最受歡迎兼市場大熱的一房及兩房。首張價單涵蓋45伙一房，73伙兩房開放式及20伙兩房梗廚，實用面積介乎322至496方呎，價單定價由516萬至834.4萬元，呎價介乎15,872元至17,154元。扣除最高折扣12%，折實售價由454.1萬至734.3萬元，折實呎價由13,969元至15,096元。以定價計，首批市值約9.3億元。
周末兩日展銷廳特設體驗活動
同晚，項目舉辦「SEASONS PLACE代理頒獎典禮」。黃光耀稱，「SEASONS PLACE」銷售交出亮麗成績，短短時間速售558伙，約86%單位，套現約35.4億元，全靠各行代理群策群力，期待大家在全新一期PARK SEASONS再創佳績。
項目將於本周六(13日)正式開放示範單位予公眾人士參觀，並接受認購登記。周末一連兩日更增設「PARK SEASONS繁盛綠意周末」精彩活動，包括「樓市全攻略講座」、「SEASONS 童你煮滿FUN」小廚神比賽等，現場將設社企愛心試飲，包括夏日啡嚐體驗及手工精釀氣泡茶品茗體驗。
「PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。