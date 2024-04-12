PARK SEASONS VIP優先參觀夜錄逾千人參加 周六正式收票｜將軍澳新盤

周末兩日展銷廳特設體驗活動 同晚，項目舉辦「SEASONS PLACE代理頒獎典禮」。黃光耀稱，「SEASONS PLACE」銷售交出亮麗成績，短短時間速售558伙，約86%單位，套現約35.4億元，全靠各行代理群策群力，期待大家在全新一期PARK SEASONS再創佳績。 項目將於本周六(13日)正式開放示範單位予公眾人士參觀，並接受認購登記。周末一連兩日更增設「PARK SEASONS繁盛綠意周末」精彩活動，包括「樓市全攻略講座」、「SEASONS 童你煮滿FUN」小廚神比賽等，現場將設社企愛心試飲，包括夏日啡嚐體驗及手工精釀氣泡茶品茗體驗。