PARK YOHO Bologna 原價加推20伙 最平402萬

一手市場氣氛轉旺，受惠新界區新盤積極起動。其中新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna昨日開始收票，新地副董事總經理雷霆透露，暫錄逾500票，以首張價單50伙計，超額認購逾9倍。項目即加推2號價單應市，涉20伙；扣除最高15.5%折扣優惠後，折實價402.81萬元起，折實平均呎價13,635元，屬原價加推，最快今日公布首輪銷售安排，料月內開售。
入場單位279方呎 開放式間隔
新地代理總經理陳漢麟稱，今批20伙包括2伙開放式、4伙一房、2伙一房複式、9伙兩房及3伙三房，實用面積279至609方呎。單位折實價402.81萬至825.9萬元，折實呎價13,043元至14,510元。入場單位為8A座9樓D室，實用面積279方呎，開放式間隔，折實價402.81萬元，呎價14,438元。
ONE INNOVALE-Cabanna首批超額逾2倍
恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna上周五公布首張價單，涉113伙，翌日開始收票及對外開放示範單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民說，截至昨晚8點半，項目已錄逾370票，超額認購逾2.2倍。
該盤首批單位實用面積186至683方呎，涵蓋13伙開放式、69伙一房、26伙兩房及5伙三房。扣除最高7%折扣優惠後，折實價276.3萬元至941.8萬元，屬今年最平入場新盤。折實呎價13,428元至15,400元；折實平均呎價14,088元，較項目第1期及第2期首批折實平均呎價14,168元及14,398元，低0.6%及2.2%。林達民形容定價是「相當忍讓價」，希望首批單位引起市場關注，最快本周宣布首輪銷售安排，爭取月內發售。