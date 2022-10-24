PARK YOHO Bologna 原價加推20伙 最平402萬

一手市場氣氛轉旺，受惠新界區新盤積極起動。其中新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna昨日開始收票，新地副董事總經理雷霆透露，暫錄逾500票，以首張價單50伙計，超額認購逾9倍。項目即加推2號價單應市，涉20伙；扣除最高15.5%折扣優惠後，折實價402.81萬元起，折實平均呎價13,635元，屬原價加推，最快今日公布首輪銷售安排，料月內開售。

雷霆(左)稱，PARK YOHO Bologna暫錄逾500票，昨日加推20伙應市；右為陳漢麟。(鍾式明攝)

入場單位279方呎 開放式間隔 新地代理總經理陳漢麟稱，今批20伙包括2伙開放式、4伙一房、2伙一房複式、9伙兩房及3伙三房，實用面積279至609方呎。單位折實價402.81萬至825.9萬元，折實呎價13,043元至14,510元。入場單位為8A座9樓D室，實用面積279方呎，開放式間隔，折實價402.81萬元，呎價14,438元。

ONE INNOVALE-Cabanna上周五首推113伙。