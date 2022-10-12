PARK YOHO Bologna 日內上載樓書 首批料涉50伙

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna部署月內推售，新地代理總經理陳漢麟指，日內上載售樓說明書，預計下周公布首張價單，料涉50伙，或包括今期僅有的一房及兩房的複式連套房單位；示範單位將設3種戶型。

陳漢麟稱，該盤分為第8A及8B兩翼，提供164伙，開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。標準分層單位每層各設6伙，共設7種戶型，涵蓋開放式至三房，實用面積279至674方呎。另設16伙連平台花園或天台特色戶，實用面積介乎257至1,155方呎。他續稱，整個項目首度提供全新戶型的一房(複式連套房)及兩房(複式連套房)，單位客飯廳位處下層，而睡房則位處上層，複式布局倍添私隱度。

傳山頂道8號頂層複式戶4.1億成交

多項不明朗因素困擾樓市，惟超級豪宅市場仍錄大額成交。市場消息指，由資本策略(497)及豐泰地產持有的港島山頂道8號項目INFINITY，最新售出第A2座頂層A室複式戶，實用面積約3,306方呎，連325方呎平台、1,375方呎天台及私人泳池，成交價約4.1億元，呎價超過12.4萬元。

利奧坊．凱岸推6伙特色戶下周招標

另外，發展商繼續推新盤特色戶應市，恒基地產(012)大角咀利奧坊．凱岸上載全新銷售安排，將於下周二(18日)招標推售6伙連平台特色戶，包括第1座3樓E、F及K室，以及第2座3樓E、F及K室，全為連平台單位，實用面積由233至289方呎，平台面積由66至247方呎。