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地產
2022-10-11 04:29:08
日報

PARK YOHO Bologna 月內開售 預告首批價錢吸引

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一手盤起動，新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna已屆現樓，新地代理總經理陳漢麟表示，將於周內上載售樓說明書，最快下周公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀，目標月內開售。

陳漢麟稱，項目會以市價推售，首批單位或會以較吸引價錢推出，並將提供新付款計劃予買家。

PARKYOHOBologna

陳漢麟稱，PARK YOHO Bologna首批單位或會以較吸引價錢推出。(鍾式明攝)

該盤昨日公布單位戶型分布，提供164伙，實用面積介乎257至1,155方呎。標準分層戶設7種戶型，涵蓋開放式至三房；另提供連平台花園或天台特色戶。今期主打一房及三房單位，各佔48伙；另有兩款戶型屬PARK YOHO首度提供的全新戶型，分別為一房(複式連套房)，實用面積433方呎，佔22伙；以及兩房(複式連套房)，實用面積626至627方呎，僅涉2伙。

朗濤

朗濤昨日以招標形式售出1座11樓A單位，成交價及呎價均創項目標準分層戶新高。

朗濤海景四房6291萬沽雙破頂

新盤市場交投未算活躍，但仍錄得大額買賣。鷹君集團(041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤昨日以招標形式售出1座11樓A單位，實用面積2,083方呎，四房兩套房間隔，享白石角海景，連同1個住宅停車位，以6,291.7萬元售出，呎價約30,205元，成交價及呎價均創項目標準分層戶新高。

御半山II期招標推售2伙特色戶

另外，新地屯門御半山II期本周五起招標發售2伙特色戶，分別為2B座32樓C室及D室，實用面積854及725方呎，各連615及367方呎平台。

同日亦有恒基地產(012)啟德THE HENLEY II推出1座40樓E室招標發售，實用面積575方呎，連311方呎天台。

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