地產
2025-12-29 22:45:00

PORTO配備法國皇室家電品牌 打造法式海岸烹飪體驗 ｜鴨脷洲新盤

8樓G單位無改動示範單位。

宏安地產(1243)鴨脷洲全新住宅項目「PORTO其中單位家電配置特別引入擁有多年歷史的法國皇室御用品牌De Dietrich

宏安地產執行董事程德韻表示項目配備的頂級家電系列, 包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、洗衣乾衣機及雪櫃。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示PORTO承襲港島南海岸系列第一個發展項目的優勢繼續配備了享負盛名的De Dietrich作為廚房電器品牌系列。40公升容量的蒸焗爐配備可同時放置三層配套之層架住戶可以在100%純蒸煮、烤焗及混合烹飪之間輕鬆烹調菜式。內置多種專業食譜入廚新手亦能享受簡潔健康的煮食過程。雙頭電磁爐設有2個煮食區火力總共高達3500W

黃文浩補充，「PORTO」是次更作出配備升級，部分單位將De Dietrich洗衣乾衣機放置在環保露台上，不僅令室內空間增加，環保露台同時附設Utility Pro組合櫃，櫃內集洗衣乾衣及收納功能於一身，可收納雨傘之餘,同時可存放洗衣液及掛衣架等洗衣相關用品提升整體實用度；此外，「PORTO」不僅配備多款De Dietrich頂級電器，還選用了日本Daikin冷暖型分體式冷氣機。浴室則配備了德國衛浴奢華品牌Hansgrohe的時尚雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝，以及Stiebel Eltron即熱式電熱水爐。大門採用美國矽谷品牌Lockly智能電子門鎖，集合多項先進技術務求以優質先進設備。

