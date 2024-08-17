PRINCE WESIDENCE示位｜一房及兩房現樓曝光 大地色系作主調(多圖有片)｜何文田新盤

其士國際(025)位於何文田太子道西292號住宅項目於今日(13日)正式命名為「PRINCE WESIDENCE」提供58伙，全數單位擬周內起正式招租，月租由約1.6萬元起，意向呎租由51元至69元。項目已屆現樓，提供3個連傢俬示範單位即睇，涵蓋一房至兩房間隔，實用面積介乎329至561方呎。 12樓A室為一房間隔，實用面積329方呎，連露台及工作平台。單位一室使用原木大地色調，客飯廳方正實用，擺放深灰色水磨石檯面二人餐桌及同色系餐椅，配上淺灰色布藝沙發及深色原木電視櫃，更顯溫馨舒適。客飯廳連接室外露台，廣納自然光線，令單位更見明亮溫馨。開放式廚房呈長形設計，配備雙頭電磁爐及洗滌盤，為租戶提供便利的煮食環境。睡房間隔寬敞實用，連接工作平台，設有廣角玻璃窗戶，面向開揚獅子山景，提升房內的空間感。睡房放置深棕色雙人收納床，配備深色主調多功能收納架，提供充裕收納空間。浴室採用三件頭設計，配備浴缸、洗手盆及坐廁，為租戶締造舒適沐浴空間。 ⇊ PRINCE WESIDENCE 12 樓 A 室 ｜ 實用面積 329 方呎 ⇊

另12樓C室同樣為一房間隔，實用面積388方呎，連露台及工作平台。全屋採用大地色系及灰色為主調，客飯廳呈長方形，並連接戶外露台，租戶可盡享單位的空間。飯廳擺放深灰色水磨石檯面二人餐桌，配上同色系布藝餐椅，客廳放置淺灰色布藝沙發及深色原木地櫃，更顯簡約舒適。開放式廚房選用L型工作檯，配備雙頭電磁爐及洗滌盤，提升入廚樂趣。睡房空間感十足，擺放雙人床後仍可三邊落床。浴室採用三件頭設計，配備浴缸、洗手盆及坐廁，打造舒適的沐浴空間。 ⇊ PRINCE WESIDENCE12 樓 C 室 ｜ 實用面積 388 方呎 ⇊

12樓B室為兩房間隔，實用面積561方呎，連露台及工作平台。全屋以大地色原木及灰色為主調，客飯廳寬敞實用，面向開揚城市及綠化景觀，飯廳呈長方形，擺放深灰色水磨石檯面雙人餐桌及同色系餐椅，客廳放置淺灰色布藝沙發配搭深色原木電視櫃，切合年輕家庭住客的需要。開放式廚房採用L型設計，廚具設備齊全，為租戶提供便利的煮食環境。主人睡房寬敞實用，租戶可自由擺放喜愛的家具，擺放雙人床及多功能收納架後，空間依然綽綽有餘。主人房連接戶外露台，提高採光度，延伸室內空間，感覺份外開揚。睡房貫徹原木色調，擺放深木紋色雙人收納床，貫徹柔和格調。多功能收納架選用深色設計，提供充裕收納空間，設計細心實用。主人浴室採用三件頭設計，配備浴缸、洗手盆及坐廁，提供舒適愜意的私人梳洗沐浴空間。另一睡房同樣方正實用，擺放單人床及多功能收納架。浴室設備齊全，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，照顧租戶日常需求。 ⇊ PRINCE WESIDENCE12 樓 B 室 ｜ 實用面積 561 方呎 ⇊

「PRINCE WESIDENCE」位踞太子道西，坐擁兩鐵雙站非凡優勢，信步即達港鐵旺角東站及宋皇臺站，輕鬆連接港鐵屯馬綫及東鐵綫，便捷連繫港九新界核心商業區。項目更座落於九龍著名校網區，附近知名學府林立，包括喇沙書院、拔萃男書院、聖羅撒書院、瑪利諾修院學校及協恩中學附屬小學等。同時項目座落都會核心，毗鄰大型商場及休憩設施，包括「MOKO 新世紀廣場」、旺角花墟及九龍仔公園，聚集各式各樣的特色小店、小眾精品咖啡店及手工藝品店等，雲集多種休閒娛樂配套於一身，打造優悅尊尚的極致生活享受。項目住客會所設備完善，休閒娛樂設施應有盡有，包括游泳池、多功能廳及健身房等，讓租戶足不出戶享受動靜皆宜的悠閒時光。項目亦提供優質貼心服務，如專業收送件服務、高速Wi-Fi網絡覆蓋及汽車充電設施。 ⇊ PRINCE WESIDENCE會所 ⇊