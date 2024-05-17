SEASONS系列單日錄2宗 兩房649.8萬售出｜新盤成交

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」及第12B期「PARK SEASONS」周四(16日)錄得2宗成交，套現1,150.3萬元。 成交單位包括「SEASONS PLACE」第3B座33樓C室，一房開放式廚房間隔，實用面積338方呎，以500.5萬元售出，呎價約14,808元。另「PARK SEASONS」第2A座16樓A室以649.8萬元成交，兩房開放式廚房間隔，實用面積448方呎，呎價約14,504元。 據悉，整個SEASONS系列至今速售720伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.6億元。

「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。