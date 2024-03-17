SEASONS PLACE原價加推168伙 折實均呎14629元 周末錄逾2萬人次睇示位｜將軍澳新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」昨日(16日)正式開放示範單位予公眾人士參觀，反應非常熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，截至今晚7時，項目示範單位共錄得逾20,000參觀人次。有見及此，即日原價加推168伙，維持最高12%折扣，折實平均呎價14,629元。

黃光耀指，2號價單涵蓋79伙一房、59伙兩房（開放式廚房)、15伙兩房單位，以及15伙三房一套單位，實用面積由285至665方呎。單位折實售價由447.4萬至1,015.7萬元，折實呎價介乎13,851元至17,747元。以折實金額計算，約有78伙低於500萬元，有145伙低於700萬元，有160伙低於1,000萬元。以定價計算，今批168伙預計可套現約11.49億元。

入場單位及最低呎價為第3A座9樓E單位，一房間隅，實用面積323方呎，折實售價447.4萬元，折實呎價13,851元。