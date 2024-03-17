SEASONS PLACE原價加推168伙 折實均呎14629元 周末錄逾2萬人次睇示位｜將軍澳新盤

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」昨日(16日)正式開放示範單位予公眾人士參觀，反應非常熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，截至今晚7時，項目示範單位共錄得逾20,000參觀人次。有見及此，即日原價加推168伙，維持最高12%折扣，折實平均呎價14,629元。
黃光耀指，2號價單涵蓋79伙一房、59伙兩房（開放式廚房)、15伙兩房單位，以及15伙三房一套單位，實用面積由285至665方呎。單位折實售價由447.4萬至1,015.7萬元，折實呎價介乎13,851元至17,747元。以折實金額計算，約有78伙低於500萬元，有145伙低於700萬元，有160伙低於1,000萬元。以定價計算，今批168伙預計可套現約11.49億元。
入場單位及最低呎價為第3A座9樓E單位，一房間隅，實用面積323方呎，折實售價447.4萬元，折實呎價13,851元。
累收逾4500票 超額14倍
該盤迄今推出2張價單共298伙，包括117伙一房、141伙兩房(開放式廚房)、20伙兩房梗廚、20伙三房（開放式廚房），實用面積由285至665方呎，單位折實平均呎價14,434元。黃光耀透露，截至今晚7時，項目已收逾4,500票，以首兩張價單298伙計算，超額認購逾14倍。入票人士中，約六成希望購入1伙，約兩成意向購入1伙三房或兩房梗廚；餘下約兩成為大手客。入票入士中，約60%至70%為用家，約20%為投資客，有約20%為內地專才。他說，短期內公布銷售安排，最快於本周末進行首輪銷售。另外，自2月底撤辣後，集團已累售單位約140伙，套現逾25億元。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。