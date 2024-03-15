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地產
2024-03-15 17:54:36

SEASONS PLACE周六對外開放示位 同步收票視情況加推｜將軍澳新盤

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SEASONS PLACE周六對外開放示位 同步收票視情況加推｜將軍澳新盤

「SEASONS PLACE」昨日(15日)錄得逾2000名VIP人士率先參觀示範單位，人數創新高。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」周四(14)首推130，折實售價由447.2萬元起，折實呎價由13,576元起，折實平均呎價14,188元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於周六(16)開放示範單位予公眾參觀，並同日接受認購登記，預計投資客佔兩成。他指，若收票理想，短期內會部署加推，單位有加價空間，最快下周末推售。

兩成區內同系項目買家有意入市

黃光耀續指，「SEASONS PLACE」昨日(15)錄得逾2000VIP人士率先參觀示範單位，人數創集團同類活動新高，當中約兩成該區同系項目買家考慮加碼入市。

另外，中原地產於區內設立項目專門店今日(15)正式開幕，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣，交投氣氛明顯升溫，一手市場本月首13天已錄得2,082宗一手成交，九龍區佔1,437宗，佔比高達69%，創九龍區按月一手成交量5年新高，3月成交有望挑戰4,0005,000宗，料創199811月後新高。

SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

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