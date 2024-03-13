SEASONS PLACE周四開價 首批至少涉130伙 一房至三房示位即睇(有片)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(012)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」積極部署推盤，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今日(13日)率先向傳媒展示4個示範單位，包括1伙一房、2伙兩房及1伙三房，實用面積介乎323至665方呎，並計劃本周六(16日)開放予公眾參觀，同步開始收票。

黃光耀續指，項目將於明日(14日)公布首張價單，最少提供130伙，佔項目兩成單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由330至665方呎，設4個基本付款計劃，首批料以貼市價推售吸客，重點以成交量為主，最快月內開售。