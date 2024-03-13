SEASONS PLACE周四開價 首批至少涉130伙 一房至三房示位即睇(有片)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(012)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」積極部署推盤，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今日(13日)率先向傳媒展示4個示範單位，包括1伙一房、2伙兩房及1伙三房，實用面積介乎323至665方呎，並計劃本周六(16日)開放予公眾參觀，同步開始收票。
黃光耀續指，項目將於明日(14日)公布首張價單，最少提供130伙，佔項目兩成單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由330至665方呎，設4個基本付款計劃，首批料以貼市價推售吸客，重點以成交量為主，最快月內開售。
會所設三大宴會廳
另外，黃光耀稱，項目設有住客會所「Seasons Retreat」及園林「四季庭園 Seasons Garden」，合共逾9.8萬方呎。會所以「城中 Urban Retreat」為設計概念，含8大水主題設施以及3大主題宴會廳，包括居酒屋主題「Sunset Palace 浮宮•宴」，環抱三面水景，設按摩池及寬敞中島式廚房，齊備烹飪設備；露天風呂主題「The Pavilion 川湯•宴」，設 Villa 式火爐聚會區、宴會用餐區及煮食備餐區等。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。