SEASONS PLACE提供650伙 面積282至665呎 一房及兩房合佔九成｜新盤樓書

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」周二(12日)正式公布售樓說明書，由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎。

「SEASONS PLACE」為康城商場上蓋最後一個住宅項目，亦屬會德豐「O’ East」系列壓軸項目。據樓書顯示，兩座住宅大樓互通，以標準單位樓層計，每座每層設有6伙及7伙，每座各提供3部升降機。

戶型分布方面，標準單位主打一房及兩房單位，合共佔全盤約89%。當中兩房涉337伙或約52%，實用面積由437至495方呎；一房設240伙或37%，實用面積由322至339方呎；三房一套涉48伙或約7%，實用面積665方呎；餘下25伙或4%為平台或頂層特色戶，實用面積由282至665方呎。