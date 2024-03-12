SEASONS PLACE提供650伙 面積282至665呎 一房及兩房合佔九成｜新盤樓書

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」周二(12日)正式公布售樓說明書，由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎。
「SEASONS PLACE」為康城商場上蓋最後一個住宅項目，亦屬會德豐「O’ East」系列壓軸項目。據樓書顯示，兩座住宅大樓互通，以標準單位樓層計，每座每層設有6伙及7伙，每座各提供3部升降機。
戶型分布方面，標準單位主打一房及兩房單位，合共佔全盤約89%。當中兩房涉337伙或約52%，實用面積由437至495方呎；一房設240伙或37%，實用面積由322至339方呎；三房一套涉48伙或約7%，實用面積665方呎；餘下25伙或4%為平台或頂層特色戶，實用面積由282至665方呎。
戶型分布方面，標準單位主打一房及兩房單位，合共佔全盤約89%。當中兩房涉337伙或約52%，實用面積由437至495方呎；一房設240伙或37%，實用面積由322至339方呎；三房一套涉48伙或約7%，實用面積665方呎；餘下25伙或4%為平台或頂層特色戶，實用面積由282至665方呎。
全盤面積最細單位為3B座8樓E室，實用面積282方呎，連255方呎平台，一房間隔。面積最大單位為3B座66樓A室，實用面積665方呎，連505方呎天台，三房間隔。
「SEASONS PLACE」停車場分布於3樓、5樓及6樓，合計提供251個住宅停車位；項目預計關鍵日期為2025年10月31日。
另外，項目住客會所「Seasons Retreat」及「四季庭園Seasons Garden」，會所及園林合共逾98,000方呎，規模龐大。以「城中Urban Retreat」為設計概念，讓住戶享受Resort級度假式寫意生活。會所「Seasons Retreat」精心打造8大水主題設施、3大主題宴會廳，全港住宅項目極罕有的露天風呂及居酒屋主題設施。