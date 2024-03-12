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地產
2024-03-12 18:47:55

SEASONS PLACE最快周內開價 會所連園林面積逾9.8萬呎(多圖)｜康城新盤

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SEASONS PLACE最快周內開價 會所連園林面積逾9.8萬呎(多圖)｜康城新盤

黃光耀(左)指，「SEASONS PLACE」最快本周內公布首張價單及對外開放示範單位，有機會月內開售。(蘇文傑攝)

樓市撤辣帶動一手市場氣氛轉旺，新樓銷售步伐加快。會德豐地產與港鐵(012)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」上周二進行命名，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，公布命名以來錄逾千個查詢，故加快推盤步伐，今日(12)上載售樓說明書，最快本周內公布首張價單及對外開放示範單位，有機會月內開售。

黃光耀指，集團自2012年起於將軍澳區開始發展，迄今已擁有7個住宅項目，涉及約7,100伙。至於「SEASONS PLACE」定價方面，他透露會參考區內及日出康城新盤價錢，強調會貼市價開盤，首張價單料不少於130伙，涵蓋一房及兩房分層單位為主。他補充，集團自撤辣以來累售近100伙，套現近17億元，料「小陽春」局面可延續至第二季。

SEASONS PLACE最快周內開價 會所連園林面積逾9.8萬呎(多圖)｜康城新盤

「SEASONS PLACE」提供650伙，實用面積介乎282至665方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。(蘇文傑攝)

主打一至兩房佔全盤近九成

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，「SEASONS PLACE」屬日出康城商場上蓋最後一個項目，擁有專屬電梯直達日出康城商場。項目由3A3B座組成，提供650伙，實用面積介乎282665方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。

會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文指，「SEASONS PLACE」主打一房及兩房合共佔全盤約89%，涉及577伙。當中兩房設有337伙，實用面積介乎437495方呎；一房涉240伙，實用面積介乎322338方呎；三房套設48伙，實用面積665方呎；另設12伙平台特色戶，實用面積介乎282627方呎；以及13伙頂層特色戶，實用面積介乎322665方呎。

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會德豐地產市務經理岑菲菲表示，「SEASONS PLACE」住客會所連四季庭園總面積超過9.8萬方呎，包括約50米室外園林游泳池、水力湧泉、主題宴會廳，露天風呂等。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

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