SEASONS PLACE標准戶樓高3.325米 打造兩款多功能收納櫃｜將軍澳新盤

「衣物護理專家」內設電掣及活動層板，可靈活配合配件，收納衣物及小電器。

會德豐地產與港鐵(012)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」即將應市，發展商展開軟銷工作，介紹項目單位規劃、設備等設計。

項目所有標準單位層與層之間高度達3.325米，工作平台與露台合併，打造寬敞空間。外牆則採用玻璃幕牆設計，並選用高效能雙層中空玻璃，引入自然光室內，同時有效阻隔紫外光及調節室內溫度，大門配備 Philips電子門鎖，支援指紋、密碼、感應卡及藍芽解鎖。

部分一房及兩房利用特高3.325米層與層之間高度，打造多功能收納櫃組合，附設智能消毒鞋櫃，以紫外線自動消毒鞋履。多功能收納櫃組合設有兩種款式，包括「潔淨設備專家」，內設電掣、多功能收納趟板及活動層板，可自由配合配件，收納家居潔淨設備及電器；另「衣物護理專家」，內設電掣及活動層板，可靈活配合配件，收納衣物及小電器，打造衣物護理空間。大門一旁亦備有全身鏡。