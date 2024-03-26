SEASONS PLACE次輪截收11780票 超額逾40倍｜將軍澳新盤

黃光耀表示，項目作為康城商場上蓋壓軸項目，機會難得，首輪銷售吸引不少用家、大手投資客入市，他們尤其鍾情一房單位，無論自住及放租均非常合適，租金回報高，料明日同樣有不少大手客繼續追捧，勢將成為市場焦點。

「SEASONS PLACE」次輪銷售的282伙，包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。最低售價及呎價單位同為第3B座9樓E室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積322方呎，折實售價452.3萬元，折實呎價14,047元。以定價計，次輪銷售單位預計可套現約19.71億元。