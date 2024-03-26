SEASONS PLACE次輪截收11780票 超額逾40倍｜將軍澳新盤

撤辣後首個港鐵上蓋全新盤、由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」將於明日(27日)盡推全盤餘下282伙進行次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目市場反應持續熱烈，今日(26日)截收認購登記，合共接獲11,780票，超額認購逾40倍。
黃光耀表示，項目作為康城商場上蓋壓軸項目，機會難得，首輪銷售吸引不少用家、大手投資客入市，他們尤其鍾情一房單位，無論自住及放租均非常合適，租金回報高，料明日同樣有不少大手客繼續追捧，勢將成為市場焦點。
「SEASONS PLACE」次輪銷售的282伙，包括135伙一房(開放式廚房)、127伙兩房(開放式廚房)、5伙兩房梗廚，以及15伙三房一套單位，實用面積介乎282至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價介乎14,047元至19,379元，折實平均呎價15,357元。最低售價及呎價單位同為第3B座9樓E室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積322方呎，折實售價452.3萬元，折實呎價14,047元。以定價計，次輪銷售單位預計可套現約19.71億元。
「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。