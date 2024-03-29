SEASONS PLACE舉辦復活節歡樂派對 吸引逾1000人參與｜將軍澳新盤

趁復活佳節，項目特別加碼於展覽廳舉辦精彩活動，讓睇樓客及小朋友率先感受全方位親子休閒體驗。黃光耀指，活動共吸引逾1,000人參與，場面熱鬧。活動包括香港兒童探索博物館(CDM)精心策劃「創意動物提線偶工作坊」，透過親子手工活動訓練小朋友的小手肌及創造力；奇幻魔術表演；夾公仔機贏SPARK吉祥物Ori及復活蛋；復活節造型氣球扭扭樂。

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」五日內經過兩輪銷售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已售出逾八成單位，榮登「撤辣後銷量最高新盤」，更帶動集團自撤辣迄今約1個月，售出750伙，套現逾71億元，成為「撤辣後吸金之冠」。

展覽廳特設「SPARK體驗區」 吉祥物Ori同大家一齊打卡

黃光耀稱，造型可愛的SPARK螢火蟲吉祥物Ori首度登場項目展覽廳，成為周末親子打卡好去處。綠茵繽紛的背景牆上，可愛趣緻的螢火蟲吉祥物Ori隨著節拍閃閃發亮，喻意以無盡的探索精神發掘新知識。

另外，項目貼心為買家打造SPARK吉祥物公仔，買家有機會獲贈Q版「Ori」毛公仔乙個；而大手買家更有機會獲贈限量版精美3D立體打印公仔乙個，以神秘密盒方式隨機送出。限量版精美3D立體打印公仔一套5款，包括「Ori」、「The Explorer」、「The Artist」、「The Athlete」及「The Environmentalist」，代表SPARK四大發展概念。