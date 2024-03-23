SEASONS PLACE開賣｜大手客擲4700萬豪掃6伙　代理透露多組客有意「買多間」

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，今天客人出席率踴躍，高達近九成，大手組別中有一半為投資客，而B組中亦有不少投資客及內地專才。大手客尤其追捧一房單位，認為銀碼細、租金回報高。至於整體出席客人有約六成用家，約兩成投資客，約兩成內地專才。他對今日項目首輪銷情充滿信心，有望短期加推新一批單位應市，將有提價空間。 黃光耀另準備了親筆簽名SEASONS PLACE冷感清酒杯，以及SPARK吉祥物Q版毛公子送給買家，一同分享購入項目單位的喜悅。

劉瑛琳：中原買家出席率高近九成

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，今日公司買家出席率亦十分踴躍，高近九成，以用家為主，佔近八成，主要為分支家庭客，心儀兩房單位較多；長線投資者亦達兩成，比撤辣前明顯增加，全因置業成本大減下，吸引市民買多1間收租，租金回報料可達3厘。劉瑛琳指，本公司有多組買家有意一客2伙，數組甚至一客4伙，相信「SEASONS PLACE」今天銷情熾熱，有望沽清，料發展商亦會順應民意，盡快加推單位應市，預計有足夠承接力。她稱，樓市明顯持續向好，截止昨日(22日)為止，本月一手成交量已突破3,100宗，創2016年9月後、7年半新高；以此推算，料全月可達5,000宗，創1998年11月後新高。

「SEASONS PLACE」首輪發售單位涵蓋115伙一房，218伙兩房，以及35伙三房，實用面積介乎323至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由447.2萬至1,081.7萬元，折實呎價由13,576元至16,257元，折實平均呎價約14,604元。「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。